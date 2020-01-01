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تعرف حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس في الإمارات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 1 يناير 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا خاصة شمالا، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

وبحسب المركز فإن الرياح شمالية غربية - جنوبية شرقية / 18 – 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س.

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وذكر المركز أنه يتوقع أن يكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:36والمد الثاني عند الساعة 06:48 .. والجزر الأول عند الساعة 11:11الثاني عند الساعة 23:39 .

 

كما يكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:03المد الثاني عند الساعة 02:33 .. والجزر الاول عند الساعة 08:57الجزر الثاني عند الساعة 19:46 .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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