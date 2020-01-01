114 ألف سلة غذائية قدمتها الإمارات لأهالي الساحل الغربي في عام التسامح .. شاهد

الأربعاء 1 يناير 2020

بلغ حجم المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإمارات لأهالي الساحل الغربي خلال عام التسامح 2019م 114 ألفا و400 سلة غذائية.



وقدمت الهيئة أمس، في إطار برنامج مساعداتها الإنسانية لأهالي الساحل الغربي اليمني 28 طنا من المواد الغذائية ضمن قافلة شملت سلالا غذائية متكاملة استفاد منها أكثر من 400 أسرة في قرى الشاذلية ونوبة قصيص والسليمة بعزلة الزهاري التابعة لمديرية المخا محافظة تعز.

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وعبر مواطنو القرى اليمنية المستهدفة عن سعادتهم بهذه المساعدات التي جاءت في وقتها لتخفف من معاناتهم ..

وأعربوا عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة و حكومة و شعبا لوقفتها الأخوية إلى جانبهم .. مؤكدين أن البصمات الإنسانية لدولة الإمارات ستبقى محفورة في ذاكرة اليمنيين جيلا بعد جيل.