عدن .. إفتتاح مستوصف الحياة الطبي بالبريقة

الأربعاء 1 يناير 2020

أفتتح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية البريقة محافظة عدن الدكتور فهد عبدالقوي العلوي ، ومعه مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة الدكتور أمين سلمان الردفاني ، مستوصف الحياة الطبي في المديرية .



وطاف مدير صحة البريقة بأقسام المستوصف ، مستمعاً من مدير عام المستوصف الدكتور نائل فضل الردفاني ، إلى شرح مفصل عن أقسام المستوصف وتجهيزاته والخدمات الصحية والطبية الذي سيقدمها ، موضحاً أن المستوصف يحتوي على " 15 " سرير موزعة على مختلف الأقسام ، ويضم المستوصف أقسام نساء وولادة ، أطفال ، أسنان ، أذن وحنجرة ، جلد ، مسالك بولية ، عظام ، باطن ، جراحة عامة ، مختبرات حديثة ، أشعة ، وصيدلية متكاملة .

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وأشاد مدير مكتب الصحة العامة بالمديرية الدكتور فهد العلوي ، بهذا المشروع الصحي الهام والخدمات التي يقدمها والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والتجهيزات الأخرى بهدف تقديم خدمات علاجية نوعية للمواطنين ، كونه يعد أول مستوصف متكامل في المديرية ويعمل على مدار 24 ساعة .

وأكد الدكتور العلوي ، حرص مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال المال والأعمال والمستثمرين في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية الهامة في مديرية البريقة .