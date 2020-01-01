رئيس إنتقالي أبين يلتقي رئيس شركة عالمية لبحث قضايا الإستثمار بالمحافظة

الأربعاء 1 يناير 2020

التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، العميد عبدالله أحمد الحوتري، في مبنى إدارة المياه بمدينة زنجبار، رئيس مجلس إدارة شركة الحصان الأسود العالمية، الدكتور "وانج" والوفد المرافق له.



وخلال اللقاء استعرض الطرفان جملة من القضايا الاستثمارية التي تهم المحافظة والتي تقدمت بها شركة الحصان الأسود من خلال عدد من الدراسات الاستثمارية لإقامة مصنع استكشافي في المساحة الممتدة من منطقة العلم حتى مدينة زنجبار.

وأبدى الدكتور "وانج" ارتياحه للإجراءات التنسيقية التي قامت بها قيادة المجلس الانتقالي في أبين والجهات ذات العلاقة بالمحافظة في مختلف المجالات الاستثمارية للتحضير لإقامة أول مشروع استثماري استكشافي تقوم به الشركة في الوطن والمنطقة.

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وأشاد الدكتور "وانج" بالوتيرة المتسارعة لاستقرار الحالة الأمنية في المحافظة، مؤكداً أن استمرار تلك الحالة وتحسنها سيتيح الفرصة للشركة لإقامة مشروعها الاستثمار الذي سيعد رافدا اقتصاديا كبيرا للمحافظة والبلد بشكل عام.

ومن جانبه رحب العميد الحوتري بالوفد الاستثماري الصيني المصري لشركة الحصان الأسود ورئيسها "وانج" ومديرها أشرف عماد، مؤكداً أن المشروع الذي بصدد إقامته الشركة، سيحقق نقلة اقتصادية نوعية لهذه المحافظة وأهلها الطيبين.

وتمنى الحوتري توحيد الجهود لتعزيز التعاون المشترك لدى رؤوس الأموال العالمية لتحقيق المنفعة لكافة أبناء هذه المحافظة والوطن بشكل عام.