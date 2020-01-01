شكرا لقرائتكم خبر عن إنتقالي حضرموت يقر إتجاهات خطة عمله للعام 2020 والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 أقرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، في إجتماعها الدوري اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية بالمحافظة، اتجاهات الخطة العامة لعمل القيادة المحلية للعام الميلادي الجديد 2020م، والمقدمة من الإدارة التنظيمية، وتم المصادقة عليها بعد إثرائها بالملاحظات.

Advertisements وأقر الاجتماع جدول الاجتماعات الدورية للهيئة التنفيذية والقيادة المحلية للمحافظة والمديريات للعام 2020م. وعبرت الهيئة عن إدانتها واستنكارها للعمل الإرهابي الذي استهدف ملعب كرة القدم في مدينة الضالع، وراح ضحيته عدد من من المدنيين الأبرياء، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وأبناء الضالع الباسلة وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي .

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