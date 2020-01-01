العراق .. الجيش يعلن إنسحاب الفصائل المسلحة من محيط السفارة الأمريكية

الأربعاء 1 يناير 2020

أعلن الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق، انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد اليوم الأربعاء.



وقال "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الامنية العراقية محيط السفارة بالكامل" .

Advertisements

وفي وقت سابق دعت الفصائل المسلحة العراقية التي نظمت الاحتجاجات أنصارها إلى الانسحاب من محيط السفارة، وإنهاء الاعتصام، احتراما لقرار الحكومة العراقية.

وأشعل المحتجون أمس النار في موقع أمني وألقوا الحجارة على قوات الأمن وحطموا كاميرات المراقبة، لكنهم لم يقتحموا مجمع السفارة الرئيسي الضخم في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وفي ذات السياق أعلنت السفارة الأمريكية في بغدادأنها علقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، ونصحت الرعايا الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة.