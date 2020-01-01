شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني يشدد على توفير الخدمات للمناطق المحررة بحجة والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 شدد نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه اليوم الأربعاء، محافظ محافظة حجة اللواء عبدالكريم السنيني على توفير الخدما في المناطق المحررة بالمحافظة .

وأطلع الفريق علي محسن على المشاريع الصحية والأوضاع الخدمية في المناطق المحررة بالمحافظة. Advertisements وناقش اللقاء الذي حضره، وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي، المشاريع الصحية في المديريات المحررة بالمحافظة . وأكد علي محسن على الأهمية القصوى التي توليها قيادة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية بالقطاع الصحي وإنشاء وإعادة تأهيل المرافق الصحية ورفدها بالكوادر والمستلزمات ليتسنى لها تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين. وشدد نائب الرئيس على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة التنسيق الحكومي لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية.. منوهاً إلى الآثار الصحية الكارثية التي تسبب بها الانقلاب وتعطيله للمؤسسات ما أدى إلى انتشار الأوبئة وتفاقم الأمراض.

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