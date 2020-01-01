شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتيريش» قلق من استئناف كوريا الشمالية التجارب النووية والان نبدء بالتفاصيل
أعرب أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء عن قلقه البالغ إزاء البيان الصادر عن كوريا الشمالية والذي أشارت فيه إلى إنهاء الوقف المؤقت للتجارب النووية والصاروخية.
وقال متحدث باسم جوتيريش في رسالة عبر البريد الاليكتروني نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم:"إن الأمين العام يعرب عن أمله الكبير بعدم استئناف هذه التجارب، وأن يظل مبدأ منع الانتشار النووي هو الدعامة الرئيسية للأمن النووي العالمي" مؤكدا على ضرورة المحافظة على ذلك. وأعرب جوتيريش عن دعمه لاستئناف حوار من شأنه أن يقود إلى نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.
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