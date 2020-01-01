شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة الحكومة التونسية على مكتب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تونس اليوم الأربعاء عن عرض حكومته على رئيس الجمهورية قبل عرضها على البرلمان للمصادقة.
وقدم الجملي مرشح حزب حركة النهضة الفائز في الانتخابات التشريعية، إثر لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.
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