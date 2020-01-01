اخبار العالم

تشكيلة الحكومة التونسية على مكتب الرئيس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة الحكومة التونسية على مكتب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تونس اليوم الأربعاء عن عرض حكومته على رئيس الجمهورية قبل عرضها على البرلمان للمصادقة.

وقدم الجملي مرشح حزب حركة النهضة الفائز في الانتخابات التشريعية، إثر لقائه الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي حكومة تكنوقرط خالية من الوزراء المتحزبين بعد فشل مفاوضاته مع الأحزاب السياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة الحكومة التونسية على مكتب الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا