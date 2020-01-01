شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. انتاج الكهرباء من الفحم في لندن يتراجع والان نبدء بالتفاصيل
قالت الشبكة الوطنية للكهرباء اليوم الأربعاء إن انتاج الكهرباء في بريطانيا من مصادر عديمة الكربون، مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، تجاوز تلك المولدة من محطات تعمل بالوقود الأحفوري للمرة الأولى في 2019 .
وبريطانيا هي مهد محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، وأنشأت أول محطة في العالم في ثمانينات القرن السابع عشر. وأصبح الفحم المصدر المهيمن على الكهرباء في البلاد ومحركا رئيسيا للاقتصاد على مدار القرن التالي. لكن في العام الماضي أصبحت بريطانيا أول عضو في مجموعة الدول الصناعية السابع الكبرى تتعهد بالوصول إلى انبعاثات خالية من الكربون بحلول العام 2050، وستستضيف في نوفمبر تشرين الثاني محادثات المناخ الدولية للأمم المتحدة.
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