شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السفارة في بيان "بسبب هجمات الميليشيات عند مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر. جميع المواعيد المستقبلية ألغيت. ننصح المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة".
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