أرجأ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، زيارته إلى كلا من أوكرانيا وبيلاروسيا وآسيا الوسطى على خلفية الاحداث امام السفارة الأمريكية في بغداد.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عنها قولها "إن وزير الخارجية بومبيو مجبر على تأجيل زيارته إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص بسبب الحاجة إلى البقاء في واشنطن ومراقبة الوضع الحالي في العراق وضمان أمن الأمريكيين في الشرق الأوسط".
وأضافت أورجتوس أنه سيتم تحديد مواعيد سفر جديدة في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بتديبر "هجوما" على السفارة الأميركية في بغداد، محملًا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية باستخدام قواتها بحماية السفارة.
كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، ورفع السرادق، وهي الاحتجاجات التي بدأت أمس الثلاثاء اعتراضا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات "الحشد الشعبي" في العراق الأحد الماضي.
ويتظاهر العشرات منذ صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على قصف أميركي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يؤجل زيارته إلى أوكرانيا وبيلاروسيا على خلفية احداث سفارة بلاده في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.