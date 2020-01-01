مصرع طفل بحريق داخل منزل شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمصرع طفل بحريق داخل منزل شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا شب داخل داخل منزل ضمن منطقة الشعب ما اسفر عن وفاة طفل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الدفاع المدني تدخل وانتشل الجثة بعد اخماد النيران".
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