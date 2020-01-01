شرطة بغداد تعلن اعتقال الفتاة التي ذبحت والدتها بعد هروبها الى واسط

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، اعتقال الفتاة التي ذبحت والدتها شمالي العاصمة، بعد هروبها الى واسط.
وقال مدير إعلام القيادة الرائد عزيز ناصر، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وبوقت قياسي، تمكنت قيادة شرطة بغداد من اكتشاف جريمة قتل بشعة داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب حيث تم الابلاغ عن عملية نحر امراة داخل صالون الحلاقة وبمتابعة من قبل قسم ومركز شرطة الشعب وبمتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة وبالتعاون مع استخبارات الشعب تم اكتشاف خيوط الجريمة".
وأضاف ناصر أنه "تم القاء القبض على المتهمة بعد هروبها الى محافظة واسط بعد ان تم استحصال موافقة قاضي تحقيق الشعب وتبين انها ابنة الضحية".
وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن فتاة أقدمت على قتل والدتها "ذبحاً" داخل صالون حلاقة نسائية في منطقة الشعب شمالي بغداد.
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