مصرع امرأة في حريق منزل بالشطرة

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بمصرع امرأة في حريق داخل منزل في قضاء الشطرة بالناصرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، داخل دار احد المواطنين، وأخرجت جثة بعد حضور الادلة الجنائية وضابط التحقيق".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثه المحترقة تعود إلى مريضة مصابة بكسر الحوض قبل الحادث، وتبين أن سبب الحريق تماس كهربائي في مدفئه البيت، وتم نقل الجثه وتسليمها الى ذويها".
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