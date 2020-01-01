مصرع امرأة في حريق منزل بالشطرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، داخل دار احد المواطنين، وأخرجت جثة بعد حضور الادلة الجنائية وضابط التحقيق".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثه المحترقة تعود إلى مريضة مصابة بكسر الحوض قبل الحادث، وتبين أن سبب الحريق تماس كهربائي في مدفئه البيت، وتم نقل الجثه وتسليمها الى ذويها".