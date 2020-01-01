شرطة كربلاء تعلن اعتقال شخص ابتز فتاة إلكترونياً

اعلنت شرطة كربلاء، الاربعاء، عن اعتقال شخص ابتز فتاة إلكترونياً من خلال تهديدها بنشر صورها وفضحها.

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فتاة قدمت شكوى قضائية ضد شخص كان خطيبها سابقا لكون الاخير قام بتهديها وابتزازها الكترونيا مقابل مبالغ مالية وعدم نشره صورا شخصية لها في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كونهlا كانا مخطوبين وتم فسخ الخطوبة فيما بينهما لكثرة الخلافات".

واضافت، أنه "تم تشكيل فريق عمل فني من قبل مكافحة الاجرام للقبض على المتهم وقد اثمرت جهود فريق العمل بالقبض عليه في كمين محكم وبالجرم المشهود".