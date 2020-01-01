2020.. عام حافل بالفعاليات المثيرة لكرة القدم الآسيوية

ويبدأ العام من خلال بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، والتي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، حيث تتنافس أبرز منتخبات القارة من أجل الفوز بثلاثة مقاعد في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

في المقابل تبدأ منافسات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا يوم 14 كانون الثاني، على أن يقام النهائي يومي 22 و28 تشرين الثاني.



وتبدأ الأدوار التمهيدية في كأس الاتحاد الآسيوي بعد أسبوع من دوري أبطال آسيا، على أن يقام النهائي يوم 7 تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يقام الدور الثالث من التصفيات الأولمبية للسيدات خلال الفترة من 3 إلى 9 شباط، على أن يقام الملحق في شهر آذار.

وسوف تستضيف تركمانستان بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الفترة من 26 شباط/فبراير ولغاية 8 آذار، في حين تستعد بعد ذلك المنتخبات الآسيوية لمواصلة المنافسة القوية في كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً وللناشئات تحت 17 عاماً.



وتستأنف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 يوم 26 آذار.