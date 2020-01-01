نتنياهو يعلن عزمه طلب حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في دعاوى الفساد المرفوعة ضده

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن سعيه للحصول على حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي يواجهها.

وصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني لائحة اتهامات ضد نتنياهو تشمل الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها جميعا، ولا يمكن أن تمضي المحاكمة قدما حال التقدم بطلب للحصانة.

وفي ظل الأزمة السياسية الحادة في إسرائيل، فمن غير المرجح أن يتخذ البرلمان قرارا بشأن القضية قبل الانتخابات العامة المزمعة في الثاني من مارس/ آذار، وهي ثالث اقتراع في أقل من عام.

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وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهيئة العليا للكنيست، أنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية باستثناء رئاسة الحكومة.

ويتولى نتنياهو حاليا 3 حقائب وزارية بجانب رئاسة الحكومة، هي "الصحة، والرفاه، وشؤون الشتات"، إضافة إلى القائم بأعمال وزير الزراعة.

والجمعة الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في مارس/آذار 2020.

يشار إلى أن القضية الأولى ضد نتنياهو هي تلقي هدايا مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من أرنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي.

كما اعتبرت الشرطة الإسرائيلية أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها مع صاحب يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل.