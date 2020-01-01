"تويتر" يحتفي بالقائد العربي الأبرز.. #شكراً_محمد_بن_زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفى المغردون بفوز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بلقب "القائد العربي الأبرز" لعام 2019، في الاستفتاء الذي أجرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



وعقب إعلان نتيجة الاستفتاء الذي ضم 10 من القادة العرب، الأربعاء، تصدر وسم #محمد_بن_زايد، ترند الأعلى تغريدا في "تويتر" الإمارات، فيما أطلق المغردون عدة هاشتاقات أخرى للاحتفاء بتلك المناسبة، من بينها #شكراً_محمد_بن_زايد، #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا.

وعبر المغردون عن سعادتهم بنتيجة الاستفتاء، مؤكدين أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يستحق الفوز بلقب "القائد العربي الأبرز"، لدوره في نشر السلام وترسيخ الاستقرار في الوطن العربي وفي مختلف ربوع العالم، ودعم المحتاجين ، واصفين إياه بأنه "قائد عربي استثنائي.. رجل التسامح والعطاء رجل الإنسانية.. عونٌ للمحتاجين وبلسمٌ لجراح المنكوبين".

وقالت "روسيا اليوم" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حصل على 9 ملايين و734 ألفا و963 صوتا من المشاركين، بنسبة بلغت 68.6% من إجمالي عدد الأصوات، في استفتاء شارك فيه نحو 14 مليون شخص.



وكان من أبرز الشخصيات العربية التي تضمنها استفتاء "روسيا اليوم": الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

كما ضم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد.

ثقة بلا حدود



وأبرز المغردون تصويت نحو 10 ملايين عربي في الاستفتاء للشيخ محمد بن زايد، لافتين إلى أنه عدد ضخم جدا، ونادر أن يتكرر في مثل تلك الاستطلاعات، معتبرين ذلك دلالة على المكانة التي يحتلها الشيخ محمد بن زايد لدى أبناء الوطن العربي وثقتهم.





وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، غرد قائلا: "اختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القائد العربي الأبرز يترجم ثقة العرب بحكمة هذا القائد ورؤيته الاستشرافية التي تستهدف خير الأمة وتحقيق استقرارها #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا".

الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي أبرز في تغريدته أيضا ثقة الإماراتيين والعرب بقيادة الشيخ محمد بن زايد.

ونشر مقطع فيديو يبرز النشاط اللافت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الصعيدين الوطني والدولي، وغرد قائلا: "ومن سواك إن لم تكن سموك يا هدية الأقدار لكل العرب.. يا حكمة زايد وشجاعة الأولين وقلبا يسع الأمة ويحملها في الشرايين.. امض سيدي خلفك كل العرب لا شيء يعنينا ما دمت فينا القائد العربي الأبرز #محمد_بن_زايد".

الإعلامي الإماراتي عبدالرحيم البطيح النعيمي، ركز بدوره على نتيجة التصويت، وأعرب عن سعادته أن تستهل الإمارات العام الجديد 2020 بفوز الشيخ محمد بن زايد بلقب القائد العربي الأبرز.





و"#شكراً_محمد_بن_زايد.. 2020 ما أجمله من عام عندما تكون البداية مع تصدر بو خالد القائد العربي الأبرز خلال عام 2019 بنسبة 68.6% في استفتاء أجرته "روسيا اليوم" شارك فيه نحو 14 مليون شخص، الحقيقة لا تحجب بغربال".

حساب حمل اسم "عظماء" ركز أيضا على هذا العدد الضخم من المصوتين للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلا: "عدد الأصوات التي حصل عليها الشيخ محمد بن زايد هائل نحو ١٠ ملايين صوت".

وأردف: "هل تعرفون السبب؟ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان القائد المتواضع، الحازم، صاحب الرؤية، القائد: العروبي، المسلم، وأيضا الإنسان، وبدأ الشباب العرب يلاحظون ذلك بجلاء لن تطمسه الدعايات المغرضة".

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عون للمحتاجين حول العالم



وأبرز العديد من المغردين العديد من الجوانب الإنسانية في شخصية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لافتين، على وجه الخصوص، إلى مساعدته للمحتاجين والمنكوبين حول العالم، وخصوصا في العالم العربي.

ونشر أحمد موسى -إمام وخطيب إماراتي- نتيجة الاستفتاء، وغرد قائلا: "قائدٌ شهمٌ عظيم.. وحازمٌ صلبٌ حكيم.. وكريمٌ وعونٌ للمحتاجين، وبلسمٌ لجراح المنكوبين، من أطيب الناس قلباً، وأكثرهم حزماً، طيب القلب لكل مسالم، شديدٌ على كل مارقٍ وظالم، إنه محمد_بن_زايد.. اللهم احفظه وأطل عمره في طاعتك".

بدوره، قال المغرد ياسر: "القائد العربي الأبرز بالوطن العربي بل بالعالم أجمع #محمد_بن_زايد".

وأردف: "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان وما زال يقوم بتوجيهات لمساعدات كل الدول المحتاجة العربية والإسلامية وغيرهم.. الله يحفظك للعالم ولوطنك الغالي الإمارات العربية المتحدة تفخر بك دائما وأبدا".

بدورها، علقت المغردة مريم حمود على نتيجة التصويت، معربة عن فخرها بالقائد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلة: "دمت فخرا لوطني الغالي الإمارات العربية المتحدة.. رجل التسامح والعطاء رجل الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى دمت فخرا لوطنك الغالي.. بالفعل صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد قائد عربي استثنائي".

وغردت المغردة ظبيانية شعرا تعبيرا عن حبها للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلة: "نحبك حب بالفطرة السليمة.. ومن لام المحبة فيك جاحد.. نحبك حب ذو معنى وقيمة.. قلوب تجمعّت في حب واحد.."



عظيم وتعشق دروبًا عظيمة.. يا نبض الشعب ما به من مياحد.. وجودك للعرب أكبر غنيمة.. وإذا قالوا مثيلك قلت ماحد #محمد_بن_زايد

داعية التسامح والسلام

ويعد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد عربي استثنائي، سجل تاريخ الإنسانية بأحرف من نور عددا من المبادرات التاريخية والمواقف الإنسانية، أسهمت في نشر ثقافة التسامح والسلام في العالم ونزع فتيل عدد من الأزمات والتخفيف من حدتها، والوقوف حائط صد أمام أفكار التطرف والتشدد.





من أبرز تلك المبادرات، رعايته وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير/شباط 2019، وتدخله شخصيا لتخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان أكثر من مرة على مدار العام الجاري.

وكذلك دوره في توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووساطته لنزع فتيل أطول نزاع في أفريقيا بين إثيوبيا وإريتريا في يوليو/تموز 2018.

ويشهد العالم بنجاح رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إرساء دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم أجمع، إذ أشاد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لوثيقة الأخوة الإنسانية.

هذا بجانب حرصه على توفير كل الدعم للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وتذليل الصعوبات لتأدية عملها بشكل مستقل، من أجل تحقيق الإخاء الإنساني ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين البشر.





كما أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو القائد الأبرز في صنع السلام وتكريس الاستقرار، والتسامح والتعايش في المجتمعات، فهو المبادر الدائم لإيقاف الصراعات بين الدول، وإخماد الفتن وإطفاء النزاعات، والساعي إلى المصالحات، بحثاً عن السلام العالمي وسعياً لحقن الدماء، وحفظاً للإنسان وصوناً لكرامته.