السفارة الأمريكية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية

أعلنت السفارة الأمريكية في العراق تعليق جميع العمليات القنصلية حتى إشعار، بسبب هجمات المليشيات.

وأصدرت السفارة، بيانا، الأربعاء، جاء فيه: "بسبب هجمات المليشيات على مجمع السفارة تم تعليق جميع خدمات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، وسيتم إلغاء جميع المواعيد في المستقبل".

وتابع البيان: "ننصح الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة في بغداد، والقنصلية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات وتقديم الخدمات للأمريكيين".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن الأمور تحت السيطرة في السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، والنظام الإيراني يفهم الصبر الأمريكي بطريقة خاطئة.

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وانسحبت عناصر مليشيا الحشد الشعبي الإيرانية بالعراق، الأربعاء، من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين.

وتوجهت العناصر إلى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وساروا وهم يهتفون: "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا أعلنوه، الثلاثاء، عند محيط السفارة.

وبحلول ظهيرة الأربعاء، كان الكثير منهم ابتعدوا عن مقر السفارة الأمريكية، وبدأوا في إقامة مخيم للاحتجاج أمام فندق قريب، لكن بقيت مجموعة صغيرة من المحتجين، وقالوا إنهم لن يبرحوا المكان حتى ترحل القوات الأمريكية من العراق.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وأجلت السفارة الأمريكية موظفيها بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.