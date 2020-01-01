تونس .. تأجيل أعلان أسماء تشكيلة الحكومة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أنه سلم أسماء الوزراء الذين اقترحهم لتشكيل حكومته إلى رئيس البلاد قيس سعيد، اليوم، مشيرا إلى أنه سيعلن عن أسمائهم غدا.



وتمكن الجملي من تحديد تركيبة الحكومة بعد مخاض عسير من المشاورات والخلافات التي امتدت ما يقارب شهرا ونصف الشهر، مما ولد مخاوف لدى التونسيين من إمكانية فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة.

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وقال الجملي في ندوة صحفية، اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي التونسي: إن اختيار أسماء لها كفاءة ومستقلة عن الأحزاب تطلب الكثير من الوقت، إلا أنه اجتهد ولم يدخر جهدا لتشكيل الحكومة .

وأضاف أنه لن يتردد في إصلاح أي خطأ يتضح بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية، وشدد على أن المقياس الأساسي لأداء أعضاء الحكومة هو مدى نجاحهم في تنفيذ برامجهم.

ونوه إلى أن كل وزير سيقدم برنامج عمله ويعرضه أمام نواب البرلمان، وستتم مساءلته على مدى تنفيذه للبرنامج المقترح.