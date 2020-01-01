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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء على السفارة الأمريكية فى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن الاعتداء الذى استهدف السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد، يخالف أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتى تقضى بتأمين الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، مشددة على وجوب احترام الاتفاقية الدولية،كما أعربت الخارجية اللبنانية – فى بيان اليوم الأربعاء – عن استنكارها الاعتداء على السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية من خلال قصفها لأراض عراقية.
وأعربت الخارجية اللبنانية عن أملها فى عودة الهدوء والأمن فى أسرع وقت ممكن إلى العراق، من خلال احترام سيادته والالتزام بأصول العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وقررت السفارة الأمريكية فى العراق، تعليق جميع أعمالها بسبب هجوم ميليشيات الحشد، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية، وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان مورجان أورتاجوس، أن الأمور تحت السيطرة فى السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، مؤكدة أن النظام الإيرانى يفهم الصبر الأمريكى بطريقة خاطئة.
كان المحتجون بمحيط حرم السفارة قاموا بحرق عدد من البوابات ومراكز الحراسات للسفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث وصل زعيما ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلى، وزعيم ميليشيا بدر هادى العامرى أمام السفارة ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.
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