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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب وزير الخارجية في زيارة حاملا رسالة من الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
يتوجه السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، غدا الخميس، إلى جمهورية الكونغو برازافيل، في زيارة حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره دنيس ساسو نجيسو رئيس الكونغو ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، أن السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة ليبيا سيرافق نائب الوزير خلال الزيارة.
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