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قائد القوات البحرية إيران ستقطع رجل أمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

اتهم قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي، الولايات المتحدة بالتشويش على مناورات بلاده البحرية مع روسيا والصين في شمالي المحيط الهندي.

 

أوضح خانزادي، في تصريح لإذاعة "راديو إيران": أن الولايات المتحد عقدت، أثناء المناورات الروسية الإيرانية الصينية المشتركة، اجتماعا طارئا مع دولتين حليفتين لها "بهدف التشويش على المناورات وإيجاد خلل فيها"، مضيفا: "لكننا أحبطنا مخططهم عبر قيامنا بعمليات تحايل مخادعة".

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أكد قائد البحرية الإيرانية أنه لم يبق أمام الولايات المتحدة بعد ذلك، سوى "الخروج من منطقة التدريبات والتنصت علينا عبر طائرات التجسس".

 

وقال خانزادي، الأحد الماضي، ضمن إعلانه عن اكتمال مراحل المناورات المشتركة بين الدول الثلاث: إن إيران "ستقطع رجل أمريكا من مختلف المناطق البحرية في العالم"، مضيفا، أنه لا حاجة لوجود القوات الأجنبية بمنطقتنا، ونحن مستعدون للعمل مع جيراننا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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