- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق .. الجيش يعلن إنسحاب الفصائل المسلحة من محيط السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الجيش العراقي أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية في العراق، انسحبوا من محيط السفارة الأمريكية ببغداد اليوم الأربعاء.
وقال "جرى انسحاب جميع المحتجين ورفع السرادق وإنهاء المظاهر التي رافقت هذه الاحتجاجات، كما أمنت القوات الامنية العراقية محيط السفارة بالكامل" .
وفي وقت سابق دعت الفصائل المسلحة العراقية التي نظمت الاحتجاجات أنصارها إلى الانسحاب من محيط السفارة، وإنهاء الاعتصام، احتراما لقرار الحكومة العراقية.
وأشعل المحتجون أمس النار في موقع أمني وألقوا الحجارة على قوات الأمن وحطموا كاميرات المراقبة، لكنهم لم يقتحموا مجمع السفارة الرئيسي الضخم في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.
وفي ذات السياق أعلنت السفارة الأمريكية في بغدادأنها علقت جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، ونصحت الرعايا الأمريكيين بعدم الاقتراب من السفارة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق .. الجيش يعلن إنسحاب الفصائل المسلحة من محيط السفارة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.