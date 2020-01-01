مقتل 16 نزيلا وإصابة 5 آخرين في اقتتال بأحد سجون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
أعلنت السلطات المحلية في المكسيك أن اقتتال اندلع في أحد السجون بولاية زاكاتيكاس شمال البلاد أسفر عن مقتل 16 من نزلاء السجن وإصابة خمسة آخرين على الأقل.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وزير الأمن العام في حكومة الولاية، إسماعيل كامبيروس هيرنانديز، قوله إن أعمال العنف اندلعت بعد ظهر يوم الثلاثاء في سجن رجال في الولاية، مضيفا أن الأمر استغرق من مسؤولي السجن ثلاث ساعات تقريبا للسيطرة على الوضع.
وأشار هيرنانديز إلى أنه تم اكتشاف أربعة أسلحة نارية داخل السجن عقب واقعة الشغب.
ولم تذكر السلطات المكسيكية كيف بدأت المعركة، لكن العديد من وسائل الإعلام في البلاد ذكرت أن نزلاء من عصابات متنافسة حولوا خلافا حول مباراة كرة قدم ودية إلى معركة مميتة.
وتعد هذه المشاجرة أحدث حلقة من أعمال العنف المتصاعدة في السجون المكسيكية، والتي يشهد الكثير منها اكتظاظا وسوء حراسة، ففي عام 2016، قتل ما يقرب من 50 سجينا في مذبحة استخدمت فيها عشرات المطارق والسكاكين، وفي أكتوبر الماضي، قتل ستة سجناء في اشتباك بين جماعات متنافسة في سجن بولاية موريلوس وسط البلاد.
وتعرض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة للرد على أعمال العنف المستمرة في البلاد، والتي وعد بمعالجتها من جذورها لدى انتخابه في عام 2018
أعلنت السلطات المحلية في المكسيك أن اقتتال اندلع في أحد السجون بولاية زاكاتيكاس شمال البلاد أسفر عن مقتل 16 من نزلاء السجن وإصابة خمسة آخرين على الأقل.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وزير الأمن العام في حكومة الولاية، إسماعيل كامبيروس هيرنانديز، قوله إن أعمال العنف اندلعت بعد ظهر يوم الثلاثاء في سجن رجال في الولاية، مضيفا أن الأمر استغرق من مسؤولي السجن ثلاث ساعات تقريبا للسيطرة على الوضع.
وأشار هيرنانديز إلى أنه تم اكتشاف أربعة أسلحة نارية داخل السجن عقب واقعة الشغب.
ولم تذكر السلطات المكسيكية كيف بدأت المعركة، لكن العديد من وسائل الإعلام في البلاد ذكرت أن نزلاء من عصابات متنافسة حولوا خلافا حول مباراة كرة قدم ودية إلى معركة مميتة.
وتعد هذه المشاجرة أحدث حلقة من أعمال العنف المتصاعدة في السجون المكسيكية، والتي يشهد الكثير منها اكتظاظا وسوء حراسة، ففي عام 2016، قتل ما يقرب من 50 سجينا في مذبحة استخدمت فيها عشرات المطارق والسكاكين، وفي أكتوبر الماضي، قتل ستة سجناء في اشتباك بين جماعات متنافسة في سجن بولاية موريلوس وسط البلاد.
وتعرض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة للرد على أعمال العنف المستمرة في البلاد، والتي وعد بمعالجتها من جذورها لدى انتخابه في عام 2018
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