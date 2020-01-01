143 انتهاكا حوثيا ضد الإعلاميين في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وثق مرصد الحريات الإعلامية 143 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2019، منها حالتا قتل تعرض لها إعلاميان.

وتضمن التقرير 49 حالة أخرى توزعت على عدد من الحالات، منها إحالة صحفيين للنيابة، وتعميم بعدم التوثيق والتصرف بممتلكات 25 صحفيا ووسيلة إعلامية، تمهيدا لمصادرتها، وأشار المرصد إلى أن الصحفيين في اليمن يعملون في بيئة معادية بسبب تزايد الممارسات القمعية الممنهجة ضد الصحفيين من قبل أطراف الصراع، والتي اعتبرت الإعلام أكبر أعدائها.

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وبحسب التقرير فقد تصاعدت خلال العام الماضي حدة الممارسات غير القانونية ضد الصحفيين وإيداعهم السجون دون محاكمات، ففي صنعاء لا تزال جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن الصحفيين المخفيين في سجونها، والذين مر على اختفاء بعضهم أكثر من أربعة أعوام. كما أقدمت أطراف تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على اعتقال صحفيين في مناطق سيطرتها، منها محافظة تعز وعدن وشبوة وحضرموت وفقا للتقرير.

وفي السياق تدهورت صحة الصحافي المختطف عبدالحافظ الصمدي، نتيجة تعرضه للتعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال محامي الصحافيين المختطفين، عبدالمجيد صبرة، إنه حضر جلسة التحقيق مع الصحافي الصمدي، وفوجئ بوضعه الصحي، وأضاف: تبدو عليه آثار التعذيب، مظهره الخارجي يدل على أنه تعرض للمعاملة القاسية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

في غضون ذلك، تمكن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر 2019م، من نزع نحو ألف و604 ألغام وعبوات ناسفة منها 23 لغما مضادا للأفراد، و476 لغما مضادا للدبابات و19 عبوة ناسفة، و1,086 ذخيرة غير منفجرة.

انتهاكات حوثية ضد الإعلام اليمني: