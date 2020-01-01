الأونروا: لسنا مسؤولين عن توطين اللاجئين الفلسطينيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان، كلاوديو كوردوني، عدم مسؤولية الوكالة عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلد ثالث.

وأكد كودوني في بيان أنه بإمكان اللاجئين الفلسطينيين بشكل فردي اختيار اللجوء إلى أي قنوات الهجرة أو القبول الإنساني إذا أتيح لهم ذلك، وأوضح البيان أنه بإمكان اللاجئين الفلسطينيين القيام بذلك بغض النظر إن كانوا مسجلين أو غير مسجلين لدى (الأونروا).

وأضاف أن القرارات النهائية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان تقع على عاتق السلطات اللبنانية وممثلي المجتمع الفلسطيني واللجان الشعبية والأمنية داخل المخيمات.