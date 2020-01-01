ابن دغر: نضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المستشار السياسي للرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق، رئيس وفد الحكومة اليمنية في اللجنة السياسية المشتركة الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن اللجنة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للبدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وأوضح ابن دغر في سلسلة تغريدات على تويتر ‏“نعكف جميعا على وضع لمسات أخيرة لخطة تتضمن عودة القوات وانسحابات متبادلة، وتموضعا جديدا، وسحب السلاح الثقيل والمتوسط، وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن، وتمكين قوات الأمن من السيطرة الأمنية، خطة يمضي تنفيذها برعاية وتوجيهات من الرئيس، وقيادة المملكة، وقيادة الانتقالي“.

وأضاف «هناك فرصة مواتية لتحقيق سلام في المناطق المحررة والبدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض»، مشددا على أن «السلام يمثل الضرورة لوقف نزيف الدماء، وعودة الوئام بين الإخوة، سلام دائم وشامل يقوم على رفض الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والحفاظ على اليمن موحدا وجمهوريا».

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من جهته، ثمن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح تدخل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم برامج ومشاريع الإصحاح البيئي في اليمن، وقال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن تدخل المركز جاء في وقت وعدد من المحافظات بحاجة إليه مع ظهور بعض الأوبئة».

وأضاف «هذا الدعم سيساند الجهود الحكومية في دعم وتنفيذ البرامج الخاصة بالإصحاح البيئي على مستوى عدد من المحافظات»، موضحا أن توقيع المركز لعدد من الاتفاقيات لتوزيع مساعدات قي محافظات حضرموت والجوف والمهرة ومأرب، بمبلغ تجاوز 14 مليون دولار يأتي ضمن استراتيجية وخطة المركز بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة للعام وستتبعها عدد من المشاريع والبرامج في كافة القطاعات ولجميع محافظات الجمهورية ضمن الخطة الإغاثية المتفق عليها بين الجانبين في 2020.

وطالب فتح المنظمات الدولية بتكثيف تدخلها الإنساني في بلادنا وتمويل برامج سبل العيش وبرامج الإصحاح البيئي في مختلف محافظات الجمهورية.

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