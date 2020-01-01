للقتال بجانب مليشيات السراج.. وصول طائرات تركية محملة بالمسلحين السوريين إلى ليبيا

أفادت إذاعة فرنسية بأن عدد كبير من المسلحين السوريين قد وصلوا إلى ليبيا على متن رحلات جوية.

ونقلت الإذاعة "RFI" عن مصادر مطلعة بمطار معيتيقة الليبي قولها إن عدد كبير من المسلحين السوريين المرتزقة قد وصلوا إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

وأشارت الإذاعة إلى أن "المعلومات بخصوص حضور مرتزقة سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى"، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.

وأوضحت أن شركة الخطوط الجوية الليبية "Afriqiyah Airlines" وشركة الطيران "Ajniha"، والتي يملكها عبدالحكيم بلحاج المقيم بتركيا، هما المسئولتان عن نقل المقاتلين من تركيا إلى طرابلس من أجل مساعدة المليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج.

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وأكدت الإذاعة أن مابين يومي الجمعة والأحد الماضيين هبطت 4 طائرات بمطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

وفي وقت سابق، نفت حكومة السراج وصول مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبي، مؤكدة أن مقاطع الفيديو المتداولة تم تصويرها في مدينة الرقة.

ودحض النشطاء الليبيين مزاعم حكومة الوفاق، حيث نشروا صوراً توثق مكان تصويرها، وقالوا إن المنطقة تقع قرب التكبالي بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس.

كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلت عنه الإذاعة الفرنسية، أن 500 مقاتل سوري قد وصلوا إلى الأراضي الليبية، مضيفاً أن آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.