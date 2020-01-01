ترند |طقس سيء خلال ساعات.. وإلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودي..والخطيب على كرسي متحرك.. والأهلي يقترب من مهاجم سوبر

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، تفاصيل قرار الحكومة بإلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء واستبداله بالعداد الكودي، وطقس سيئ يستقبل العام الجديد.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الجديدة.. وتوجه نصائح عاجلة، والخطيب يظهر على كرسي متحرك.. والأهلي يكشف تفاصيل حالته الصحية، والأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الصفاقسي التونسي في انتقالات يناير.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

تفاصيل قرار الحكومة بإلغاء نظام الممارسات بشركات الكهرباء واستبداله بالعداد الكودي

وافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.



ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتباراً من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعياً للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظاً على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، والمنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 90 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها 1412 كنيسة ومبنى تابعاً.

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طقس سيئ يستقبل العام الجديد.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الجديدة.. وتوجه نصائح عاجلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، اعتبارا من الخميس 2 يناير، وحتى السبت 4 من ذات الشهر، يصاحبها أمطار سقوط غزيرة ورعدية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة: "تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، يصاحب ذلك إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية".

وتابعت: "من المتوقع أن يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وعن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كما تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

نصائح عاجلة

وناشدت هئية الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة.

وأهابت الهيئة بكل المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة:

الوجه البحري والقاهرة: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 8 إلى 9 درجات للصغرى

السواحل الشمالية: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 10 إلى 9 درجات للصغرى

شمال الصعيد: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 5 إلى 6 درجات للصغرى

جنوب الصعيد: من 16 إلى 18 للعظمي وما بين 8 إلى 7 درجات للصغرى

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جنوب سيناء من 17 إلى 19 للعظمي وما بين 12 إلى 14 درجات للصغرى

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الخطيب يظهر على كرسي متحرك.. والأهلي يكشف تفاصيل حالته الصحية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أثناء تأديته مناسك العمرة في الحرم المكي، وهو على كرسي متحرك، بسبب ظروفه الصحية.

وأثار ظهور الخطيب على كرسي متحرك ضجة على السوشيال ميديا، وتمنى روادها الشفاء العاجل لرئيس القلعة الحمراء.

والتقط عدد من المعتمرين صورا تذكارية مع الخطيب، وهم بملابس الإحرام.

وقال النادي الأهلي في بيان، إن الخطيب يؤدي مناسك العمرة بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف البيان، أن الخطيب سيعود للقاهرة أواخر الأسبوع الجاري بعد أداء مناسك العمرة، ومن المقرر أن يسافر إلى باريس يوم 25 يناير، للخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى لمعرفة مدى تحسن حالته عقب الانتهاء من البرنامج الطبيعي، حيث يعاني من مشاكل في العمود الفقري.

وأشار الأهلي إلى أنه حال التأكد من عدم تحسن حالة الخطيب الصحية، سيخضع لعملية منظار بسيطة في فرنسا.

وكان رئيس الأهلي قد خضع لبرنامج علاج طبيعي ومائي في القاهرة لمدة 20 يوما، عقب عودته من باريس يوم الثلاثاء الماضي.

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الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الصفاقسي التونسي في انتقالات يناير

كشفت مصادر داخل القلعة الحمراء، أن الأهلي يدرس إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع الصفاقسي التونسي، للحصول على شواط.

دخل المهاجم التونسي فراس شواط لاعب فريق الصفاقسي التونسي، ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت المصادر، "للوطن" إن الصفاقسي أبلغ الأهلي برغبته في التعاقد مع أكثر من لاعب في الأهلي، وهو ما رحب به الأخير بشدة لإنهاء الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وحصل جهاز الكرة، على موافقة السويسري رينيه فايلر، للتعاقد مع المهاجم التونسي حال فشل التعاقد مع النيجيري بليسينج إليكي، مهاجم لوزيرن السويسري، حيث منح فايلر جهاز الكرة الضوء الأخضر للتعاقد مع المهاجم الشاب صاحب الـ23 عامًا، والذي ظهر بصورة أكثر من رائعة في الفترة الأخيرة مع فريقه التونسي، جعله محط أندية القمة في تونس، بجانب اهتمام أكثر من نادِ في دول الخليج للتعاقد معه.

ودخل الأهلي في مفاوضات قوية لضم النيجيري بليسينج اليكي خلال يناير الجاري، حيث وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة خلال الفترة الماضية ويتبقى فقط الحصول على موافقة ناديه السويسري.

وبات أكثر من لاعب داخل الفريق خارج حسابات المدرب السويسري أبرزهم حسين السيد وصالح جمعة والأنجولي جيرالدو دا كوستا بجانب عمار حمدي، وهو يمهد بإتمام الصفقة برحيل أحد اللاعبين من القلعة الحمراء إلى النادي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام.

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