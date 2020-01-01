رئاسة تونس: الجملي سلم سعيد تركيبة الحكومة التونسية الجديدة

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن رئيس الجمهورية ​قيس سعيد​ استقبل الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة، وقدم الجملي لرئيس لسعيد تركيبة الحكومة الجديدة.

وأشارت إلى أن سعيد سيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ​راشد الغنوشي​ لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

وفي مؤتمر صحافي، أعلن الجملي أنه قدم للرئيس التونسي برنامج عمل للحكومة يحقق لها النجاح، شاكراً حركة "النهضة" التي وافقت على شروط تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار الجملي إلى أن "نجاح الحكومة يعتمد على توافق الوزراء في تنفيذ المشروع الحكومي"، مؤكداً أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات مستقلة عن الأحزاب، لافتاً إلى أن تشكيل الحكومة أخذ وقتا بسبب التثبت من استقلالية وكفاءة الوزراء المقترحين.