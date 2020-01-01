قائد القوات البحرية الإيرانية: واشنطن حاولت التشويش على المناورات الروسية الصينية الإيرانية

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي أن الولايات المتحدة حاولت التشويش على المناورات البحرية التي أجرتها مؤخرا إيران وروسيا والصين في شمالي المحيط الهندي.
وأوضح خانزادي، في تصريح لإذاعة "راديو إيران"، أن الولايات المتحدة عقدت، أثناء المناورات الروسية الإيرانية الصينية المشتركة، اجتماعا طارئا مع دولتين حليفتين لها "بهدف التشويش على المناورات وإيجاد خلل فيها"، لافتاً إلى "لكننا أحبطنا مخططهم عبر قيامنا بعمليات تحايل مخادعة".
وأكد قائد البحرية الإيرانية أنه لم يبق أمام الولايات المتحدة، بعد ذلك، سوى "الخروج من منطقة التدريبات والتنصت علينا عبر طائرات التجسس".
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