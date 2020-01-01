أعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ عن تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى ​أوكرانيا​ بعد اقتحام السفارة الأميركية في العاصمة العراقية ​بغداد​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يؤجل زيارته لأوكرانيا بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.