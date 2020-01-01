بومبيو يؤجل زيارته لأوكرانيا بعد اقتحام السفارة الأميركية في بغداد

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى أوكرانيا بعد اقتحام السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد.
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