علقت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ جميع أعمالها بسبب الهجوم الذي تعرضت له.وطلبت السفارة من مواطنيها مراجعة قنصليتها في ​أربيل​ بدلا من بغداد.

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا ببغداد تعلق أعمالها وتطلب من مواطنيها مراجعة قنصليتها بأربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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