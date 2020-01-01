حزب الله العراقي: لبينا دعوة عبد المهدي مقابل العمل لاقرار قانون اخراج القوات الأجنبية

أعلن المكتب السياسي ل​كتائب حزب الله​ أنه "لبينا دعوة رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ بتغيير مكان الاعتصام مقابل العمل الجاد لاقرار قانون اخراج ​القوات​ الأجنبية"، مشيرا الى انه "سنراقب عمل البرلمان الأسبوع المقبل للمباشرة بتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية وفاءً لدماء الشهداء".

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