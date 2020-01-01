الحاج حسن: الحكومة المقبلة تقرر إستراتيجية تشغيل شركتي الخلوي

أكد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات ​حسين الحاج حسن​، في حديث تلفزيوني، وقف العمل بأي تمديد وإسترجاع الدولة اللبنانية تشغيل شركتي الهاتف الخليوي بإنتظار ​تشكيل الحكومة​ المقبلة.

ورأى الحاج حسن أن على وزير الإتصالات الجديد و​مجلس الوزراء​ والوزراء أن يقرروا ما هي الإستراتيجية التي لديهم لتشغيل هاتين الشركتين، مشيراً إلى أن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقيد أرسل كتابين، وهناك إجتماعات ستعقد في الاسبوع المقبل لبدء عمليات التسلم والتسليم.

وشدد الحاج حسن على أن عمل لجنة الإتصالات والإعلام مستمر، كاشفاً أنه سيتم تحديد جلسة في موعد لاحق للإطمئنان على عملية التسليم والتسليم، مؤكداً إستمرار عملية وقف مزاريب والهدر و​الفساد​.