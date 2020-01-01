جزين احتفلت بليلة رأس السنة بمشاركة جميع أبنائها

احتفلت جزين ب​ليلة رأس السنة​ في ساحة ​البلدية​ بمشاركة جميع أبنائها والمناطق المجاورة وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة. يُذكر أنه لأول مرّة تمت تغطية القسم الأكبر من التكاليف من قبل أهالي البلدة بمختلف انتماءاتهم بالتعاون مع البلدية والأهم من ذلك تم تخصيص مبلغ كبير من ​المال​ للعائلات المحتاجة. ​​​​​​​ Advertisements ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

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