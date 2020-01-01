عودة أكثر من 850 نازحا سوريا إلى بلادهم خلال الـ24 ساعة بينهم 352 من لبنان

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 850 نازحا سوريا عادوا إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "عاد 853 نازحا خلال الــ24 ساعة الماضية إلى سوريا قادمون من أراضي الدول الأجنبية، 352 نازحا (من بينهم 105 من النساء و180 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 501 شخص (من بينهم 150 امرأة و256 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
يذكر أنه الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتارا، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.
وأشار البيان إلى ترميم 3 منازل سكنية ودار حضانة ومحطة كهرباء ومخبز خلال اليوم الماضي.
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