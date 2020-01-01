عودة أكثر من 850 نازحا سوريا إلى بلادهم خلال الـ24 ساعة بينهم 352 من لبنان

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات ​اللاجئين​، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 850 نازحا ​سوريا​ عادوا إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن: "عاد 853 نازحا خلال الــ24 ساعة الماضية إلى سوريا قادمون من أراضي الدول الأجنبية، 352 نازحا (من بينهم 105 من النساء و180 طفلا) عادوا من ​لبنان​ عن طريق معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​، بالإضافة إلى 501 شخص (من بينهم 150 امرأة و256 طفلا) عادوا من ​الأردن​ عبر ​معبر نصيب​.

يذكر أنه الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من ​الألغام​ على مساحة 2.2 هكتارا، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 37 عبوة قابلة للانفجار.

وأشار البيان إلى ترميم 3 منازل سكنية ودار حضانة ومحطة كهرباء ومخبز خلال اليوم الماضي.