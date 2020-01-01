الاب معلوف ترأس قداس السلام: الشعب اللبناني اثبت انه ينبض بالحياة

ترأس الأب العام لجماعة رسالة حياة وسام معلوف قداس ​السلام​ الذي دعت اليه جماعة "رسالة حياة" بمناسبة عيد السلام ​العالم​ي.

وفي عظته لفت معلوف الى ان "مبادرة القديس بولس الثالث بعيد السلام رائدة وهدفها نشر ثقافة السلام لتعم العالم"، مشيرا الى ان "مسؤوليتنا ان نكون هذا النور ضمن العام".

وشدد معلوف على وجوب ان يكون لدينا اهداف ضمن حياتنا، لافتا الى ان "التحركات التي حصلت في ​لبنان​ اعطت اوجه جميلة للطاقة المتجددة من شعبنا اللبناني الذي اثبت انه يبنض ب​الحياة​".

