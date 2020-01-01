هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: فتح تحقيق في كيفية مغادرة غصن إلى لبنان

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون ​اليابان​ية أن السلطات فتحت تحقيقا في كيفية فرار المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" ​كارلوس غصن​ من البلاد إلى ​لبنان​.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن وزارة النقل اليابانية قالت إن طائرة خاصة غادرت مطار كانساي الدولي ليل يوم الأحد متجهة إلى أسطنبول ب​تركيا​، لكن الوزارة أشارت إلى أنها لا تعلم إن كان للطائرة أي صلة بغصن.

وأوضح مسؤولو الطيران في اليابان إن جميع مسافري الطائرات الخاصة يجب أن يخضعوا لتدقيق جوازات سفرهم وتفتيش أمتعتهم المحمولة لدى مغادرتهم المطارات في اليابان، ولكنهم أضافوا أنهم لا يقومون بعمليات التفتيش بالأشعة السينية إلا عند الضرورة فقط.

وأوضحت مصادر لموقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني أن وكالة خدمات الهجرة اليابانية أفادت بأنه لا يوجد في سجلاتها ما يدل على مغادرة غصن للبلاد.