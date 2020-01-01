لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عام مضى وعام أطل، وما هم اللبناني أن يطوى صفحات الآلام والمآسي الحياتية بارادة وعزيمة وقرار جريء باتخاذ الخطوات الانقاذية وان لا يمر الاسبوع الاول من هذا ​العام الجديد​ الا و​حكومة​ الإنقاذ قد اطلت بوجوه تعيد بناء الثقة بين اللبنانيين ودولتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم:هم اللبناني أن لا يمر الاسبوع الاول من هذا العام بدون حكومة الإنقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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