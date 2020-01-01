السيد: نجحت الضغوط في منع التمديد لشركتي الخليوي وسيعود القطاع للدولة

أكد النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "نجحت الضغوط في منع ​التمديد​ لشركتي الخليوي،وسيعود القطاع للدولة لإجراء مناقصة جديدة ويتقلص الهدر والسمسرة والتنفيعات بعشرات ملايين الدولارات وسيصعب على أي وزير إتصالات التآمر مع الشركات على أموال الناس"، متسائلا:"من قال أن صوت النواب الأوادم لا ينفع؟! من قال أن الناس ليسوا أكبر سلاح على الفاسدين؟!".

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