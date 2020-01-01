مؤسسة مصر الخير تستقبل شتاء يناير باستعدادات مكثفة لمواجهة البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - (إعلان تحريري)

عندما يحين دخول فصل الشتاء؛ يسيطر الأمل واليقين على كل من يعمل بمؤسسة مصر الخير للوصول لكل مستحق في مصر (أسر، شباب، أمهات وأطفال)، وذلك لتوفير أبسط درجات الدفيء لهم حماية من قسوة الشتاء.

وتبدأ مؤسسة مصر الخير العمل قبل حلول فصل الشتاء بما لا يقل عن 3 أشهر للاستقرار على الموردين وتحديد الأسر المستحقة والمستهدفة للدعم المباشر قبل حلول الشتاء حتى إذا وصل الشتاء بقسوته, تكون آلاف الأسر فى مأمن عن برودة الجو.

وانتهت كافة مكاتب مصر الخير الميدانية من توزيع 35 ألف كرتونة و30 ألف لحاف و5 آلاف بطانية وتسقيف أكثر من 400 منزل حتى الآن من إجمالي مستهدف 50 ألف لحاف و50 ألف كرتونة واستطاعت المؤسسة توفير عدد 15 ألف بطانية بناءً على طلب بعض المستحقين في العديد من المحافظات.

بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على مستحقات مصر الخير الذين تحولن إلى منتجات من خلال مشغل الأبرار ببني سويف والذي يضم حوالى 7 سيدات يتولين توريد ما يزيد عن 30 ألف لحاف فايبر للتوزيع على الأسر المستحقة.

Advertisements

فالآلاف من الأسر في معظم محافظات مصر وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية عندما يستعدون لاستقبال فصل الشتاء تتملكهم مشاعر متناقضة ما بين التخوف والقلق من جانب والتفاؤل بوجود بشر تعلم ما يواجهونه وينتظرون حضورهم ما بين لحظة وأخرى لإعانتهم على مواجهة فصل الشتاء.

وهناك أسباب عديدة تدفع مؤسسة مصر الخير إلى دعم الأسر، منها عدم توافر الوسائل المناسبة للتدفئة من مأوى أو غطاء أو علاج. إلى جانب معاناة العديد من تلك الأسر من عدم توفر أسقف تحمى منازلهم من تسرب مياه الأمطار والبرد.

وتقوم حملة بالأساس على تضافر قوى المجتمع المختلفة من الدولة والمؤسسات التنموية والمؤسسات الإعلامية الكبرى والقطاع الخاص للوصول لأكبر عدد من المستحقين في كل ربوع مصر.