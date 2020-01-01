الداخليّة الإيطاليّة: إنخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميّين سنة 2019 للنصف

وكالات- أفادت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية الايطالية أمس، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، بأن أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى البلاد خلال عام 2019 إنخفضت إلى النصف مقارنة بعام 2018.
وذكرت الداخلية أن 11،471 مهاجرًا وطأت أقدامهم السواحل الإيطالية خلال هذا العام، أي أقل بنسبة 50.92% عن عام 2018 عندما وصل عددهم 23.370، وأقل بنسبة 90.39% عن عام 2017 الذين قُدِرت أعدادهم حينها بـ 119.369 مهاجرا.
ووفق بيانات هذا العام، تمّ تسجيل ذروة تدفقات المهاجرين في سبتمبر المنصرم عندما وصل 2،498 شخصًا إلى إيطاليا.
وتستقبل إيطاليا حاليا على أراضيها 91،424 مهاجرا تستضيف مقاطعة لومبارديا (شمال) 14% منهم، تليها إميليا رومانيا (شمال-وسط) التي تأوي 10% و9% في مقاطعة بيمونتي (شمال-غرب) بينما يتوزع الباقون وبنسب أقل على بقية المقاطعات الايطالية.
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