نتائج تصويت موقع "روسيا اليوم" على "القائد العربي الأبرز لعام 2019"

تصدر ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، نتائج التصويت الذي طرحه موقع "RT" لإختيار القائد الأبرز في العالم العربي للسنة المنقضية 2019.
وجاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في المرتبة الثانية.
وصوت 9734963 من المشاركين لمحمد بن زايد ما نسبته 68.6% من عدد المشاركين الإجمالي، فيما صوت لولي عهد السعودية 2219042 شخصا، بنسبة 15.6% من عدد المشاركين الإجمالي.
وأظهرت نتائج التصويت أن 12% (1712186) من المشاركين اختاروا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وجاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المرتبة الرابعة بنسبة 0.5% (72751).
وشارك في التصويت الذي استمر ما يقارب التسعة أيام وانتهى منتصف الليلة الماضية، 13880968 شخصا من مختلف دول العالم.
*المصدر| موقع قناة "روسيا اليوم"
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