حكومة الوفاق الليبيّة تشكر قطر والسودان ودول المغرب العربي

وكالات- أعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي لدعم ليبيا خلال إجتماع الجامعة العربية الذي عقد أمس، الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات الليبية.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن شكره لوزراء خارجية المغرب العربي وقطر والسودان على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

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وأعلنت الجامعة العربية، في بيان لها، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت إنها ترفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وأكد بيان الجامعة أيضا دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لإتفاق الصخيرات (17 ديسمبر2017) باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددا على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.