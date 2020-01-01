1500 شاب مسلم ينظفون شوارع بريطانيا بعد احتفالات رأس السنة

خرج فجر أول يوم من العام 2020، أكثر من 1500 عضو ينتمون إلى "جمعية الأحمدية الإسلامية للشباب" في بريطانيا، لتنظيف الشوارع بعد احتفالات رأس السنة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنأعضاء الجمعية قاموا بتنطيف شوارع أهم المدن في المملكة المتحدة كالعاصمة لندن وكارديف وإدنبره وغلاسجو ومانشستر.
وصرح الإمام قمر أحمد طفر، أحد المسؤولينعن الجمعية، أن البادرة تهدف إلى تحسيس الشباب البريطاني المسلم بأهمية خدمة بلدهم إضافة إلى الحفاظ على المحيط.
جدير بالذكر أن "جمعية الأحمدية الإسلامية للشباب" تُعد من أهم الجمعيات الإسلامية في بريطانيا إذ تضم ما لا يقل عن 8000 عضو.
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