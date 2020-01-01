السفارة الأمريكية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية العامة

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر، مؤكدة أن القنصلية العامة الأمريكية في "أربيل" ستكون مفتوحة للحصول على تأشيرة وخدمات المواطنين الأمريكيين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن السفارة الأمريكية في بيان قولها :"بسبب هجمات الميليشيات في مجمع السفارة الأمريكية ببغداد، يتم تعليق

جميع العمليات القنصلية العامة حتى آشعار أخر"، مشيرة الى أنه "يتم الغاء جميع التعيينات المستقبلية".



ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى "عدم الاقتراب من السفارة"، لافتة إلى أن "القنصلية العامة الأمريكية في اربيل مفتوحة للحصول على تاشيرة وخدمات المواطنين الأمريكيين".

Advertisements



وأقيمت أمس الثلاثاء مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد الماضي، فيما اقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي وعددا من الفصائل، احتجاجا على ذلك القصف.



فيما انسحب المعتصمون من أمام السفارة على خلفية دعوة هيئة الحشد الشعبي لهم بالانسحاب من قرب السفارة "احتراما" لقرار الحكومة العراقية، معتبرة أن "رسالتهم وصلت".