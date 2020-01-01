علم فلسطيني ضخم في قلب القدس يغضب إسرائيل

علق نشطاء علما فلسطينيا ضخما، اليوم الأربعاء، وسط مدينة القدس القديمة، في خطوة أثارت غضب السلطات الإسرائيلية.
وتظهر صور وفيديوهات نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي العلم الذي حمل صورة للرئيسين الفلسطينيين الراحل، ياسر عرفات، والحالي محمود عباس، وتم نصبهفي باب العامود بعد ظهر اليوم.
وبادرت الشرطة الإسرائيلية إلى إزالة العلم، وأفادت تقارير إعلامية عبرية بأن شخصا واحدا على الأقل اعتقل على خلفية الحادث.
ودان رئيس بلدية القدس، موشي ليون، نصب العلم، زاعما أن هذه الخطوة تعد "تحديا لسيطرة إسرائيل على المدينة" وأن "السيادة الوحيدة على القدس هي السيادة الإسرائيلية".
كما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية أزالت اليوم رايات لحركة "فتح" من الأعمدة في أحياء سلوان والطور والعيسوية بالقدس، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 55 لانطلاقتها.
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